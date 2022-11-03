UEFA Konferans Ligi A Grubu son hafta maçında temsilcimiz Başakşehir, Hearts ile karşı karşıya geldi. Turuncu lacivertliler kendi seyircisi önünde mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve grubu lider tamamladı. Bu sonucun ardından Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, adını direkt olarak son 16 turuna yazdırmaya hak kazandı.

UEFA Konferans Ligi A Grubu'nda Başakşehir ile Hearts kozlarını paylaştı. Mücadeleyi temsilcimiz 3-1'lik skorla kazandı ve adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

Turuncu-lacivertlilerin gollerini 4. dakikada Youssouf Ndayishimiye, 33. dakikada Serdar Gürler ve 64. dakikada Berkay Özcan kaydetti.

Hearts'ın tek sayısı ise 89. dakikada Atkinson'dan geldi.

Bu sonuçlarla Başakşehir puanını 13'e çıkardı ve 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle grubunu lider tamamladı. İskoç ekibi Hearts ise 6 puanda kaldı ve grubu 3. sırada noktaladı.

NDAYISHIMIYE BU SEZON 6. GOLÜNÜ ATTI

Medipol Başakşehir'in Burundili oyuncusu Youssouf Ndayishimiye, bu sezon resmi maçlardaki 6. golünü Hearts'a attı.

Hearts karşısında takımını 1-0 öne geçiren golü atan Ndayishimiye, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki gol sayısını 3'e yükseltti. Ndayisihmiye, turuncu-lacivertli takımın Süper Lig'de oynadığı maçlarda da 3 kez gol sevinci yaşadı.

Serdar Gürler ve Berkay Özcan da Medipol Başakşehir ile Avrupa kupalarındaki gol sayılarını 3'e çıkardı.

HEARTS'A 2 MAÇTA 7 GOL

Medipol Başakşehir, İskoç temsilcisi Hearts'a iki maçta toplam 7 gol attı.

İskoçya'daki maçı 4-0 kazanan turuncu-lacivertli ekip, rakibine İstanbul'da da 3 gol attı. İstanbul ekibi, rakibiyle oynadığı iki maçta kalesinde 1 gol gördü.