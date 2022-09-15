UEFA Konferans Ligi A Grubu ilk maçında temsilcimiz Başakşehir ile Fiorentina zorlu mücadelede karşı karşıya geliyor. Başakşehir - Fiorentina maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...
BAŞAKŞEHİR - FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 22:00'de başlayan Başakşehir - Fiorentina maçı Exxen'den canlı yayınlanıyor.
BAŞAKŞEHİR - FIORENTINA MAÇININ İLK 11'LERİ
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Caiçara, Ndayishimiye, Touba, Hasan Ali Kaldırım, Aleksic, Biglia, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Chouiar, Okaka.
Fiorentina: Gollini, Venuti, Martinez Quarta, Igor, Terzic, Bonaventura, Amrabat, Maleh, Ikone, Cabral, Saponara
MAÇ NOTLAR
UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda Medipol Başakşehir-Fiorentina maçının hakem kadroları şöyle:
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Guillermo Cuadra Fernandez, Guadalupe Porras Ayuso, Jose Antonio Garrido Romero (İspanya)