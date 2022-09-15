UEFA Konferans Ligi G Grubu ikinci maçında temsilcimiz Demir Grup Sivasspor deplasmanda Rumen ekibi CFR Cluj'la karşı karşıya geldi. Mücadeleyi kırmızı-beyazlılar Max Gradel'in golüyle 1-0 kazandı ve grupta ilk galibiyetini elde etti.

UEFA Konferans Ligi G Grubu ikinci maçında CFR Cluj sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Mücadele temsilcimizin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 28. dakikada Max Gradel penaltıdan kaydetti.

Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 4'e yükseltti. Cluj ise 1 puanda kaldı.

Grubun 3. maçında Sivasspor 6 Ekim Perşembe günü Balkani'yi konuk edecek. Yine aynı tarihte Cluj ise Slavia Prag deplasmanında sahne alacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Yeboah'ın sağdan ortasına Janga altı pas önünde vurdu, savunmaya çarpıp yükseklik kazanan top kornere çıktı.

25. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Sağdan kullanılan köşe vuruşunda Yeboah arka direkte kafayla vurdu, direkten dönen meşin yuvarlağı Muhar bir kez daha kaleye gönderdi, Charisis çizgi üstünde omzuyla müdahale ederek golü önledi.

GOL! 27. dakikada Sivasspor penaltı kazandı. Sabia'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Angielski, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. 28. dakikada topun başına geçen Gradel topu ağlara gönderdi: 0-1





62. dakikada Manea'nın ceza yayı önünden sert şutunda kaleci Ali topu kurtardı.

72. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan N'Jie'nin uzak mesafeden şutunda top dışarı çıktı.

74. dakikada Charisis soldan çalımlarla ceza sahasına girerek şutunu çekti, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

81. dakikada Gradel'in savunmanın arasından attığı pasla soldan ceza sahasına giren Angielski'nin müsait pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta gitti.

88. dakikada ceza yayı yakınında topu önünde bulan Paun'un şutunu kaleci Ali son anda kornere çeldi.