Molde - Gent maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Molde - Gent maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan başlıyor. F Grubu'nda Molde, evinde Gent'i konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Molde - Gent maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Konferans Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 08.09.2022- 12:02 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022- 12:03