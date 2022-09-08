Shamrock Rovers ile Djurgardens, UEFA Avrupa Konferans Ligi F Grubu ilk maçında kozlarını paylaşacak.
Zorlu mücadele Tallaght Stadyumu'nda oynanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Shamrock Rovers - Djurgardens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Shamrock Rovers - Djurgardens MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Shamrock Rovers - Djurgardens maçı 8 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.