Slovan Bratislava - Vilnius FK Zalgiris maçı maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan başlıyor. H Grubu'nda Slovan Bratislava evinde Vilnius FK Zalgiris'i konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Slovan Bratislava - Vilnius FK Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Slovan Bratislava ile Vilnius FK Zalgiris, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında kozlarını paylaşacak.



Zorlu mücadele Tehelne Pole Stadyumu'nda oynanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Slovan Bratislava - Vilnius FK Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SLOVAN BRATISLAVA - VILNIUS FK ZALGIRIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Slovan Bratislava - Vilnius FK Zalgiris maçı 8 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.