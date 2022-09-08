UEFA Konferans Ligi A Grubu ilk maçında Hearts ile Medipol Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Turuncu-lacivertliler bu maçı kazanarak Avrupa'da perdeyi galibiyetle açmak istiyor. Hearts-Başakşehir maçının CANLI ANLATIMI haberimizde...

UEFA Konferans Ligi A Grubu ilk hafta maçında Hearts ile Medipol Başakşehir mücadele ediyor. Karşılaşmanın CANLI ANLATIMINA ve tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

HEARTS BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER

Hearts: Gordon, Cochrane, Kingsley, Smith, Halliday, Devlin, Haring, Atkinson, McKay, Forrest, Shankland.

Başakşehir: Muhammed, Hasan Ali, Touba, Duarte, Ömer Ali, Aleksic, Biglia, Deniz, Serdar, Traore, Okaka.

HEARTS-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Tynecastle Park'ta oynanan Hearts-Başakşehir maçı saat 19.45'te başlad. Hakem Krzysztof Jakubik'in yöneteceği maç, TV 8.5'tan canlı yayınlanıyor.