UEFA Konferans Ligi A Grubu ilk hafta maçında Hearts ile Medipol Başakşehir mücadele ediyor. Karşılaşmanın CANLI ANLATIMINA ve tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...
HEARTS BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER
Hearts: Gordon, Cochrane, Kingsley, Smith, Halliday, Devlin, Haring, Atkinson, McKay, Forrest, Shankland.
Başakşehir: Muhammed, Hasan Ali, Touba, Duarte, Ömer Ali, Aleksic, Biglia, Deniz, Serdar, Traore, Okaka.
HEARTS-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Tynecastle Park'ta oynanan Hearts-Başakşehir maçı saat 19.45'te başlad. Hakem Krzysztof Jakubik'in yöneteceği maç, TV 8.5'tan canlı yayınlanıyor.