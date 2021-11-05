06 Kasım 2021, Cumartesi
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Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Son, 22. dakikada Moura ve 28. dakikada Rasmussen kendi kalesine attı. Konuk ekip Vitesse'nin golleri ise 32. dakikada Rasmussen ve 39. dakikada Bero'dan geldi.
3 KIRMIZI KART BİRDEN
Öte yandan karşılaşmada Tottenham'dan Romero 59. dakikada, Vitesse'den ise Doekhi 80. ve Schubert ise 84. dakika kırmızı kart gördüler.
Bu sonucun ardından Tottenham puanını 7'ye yükseltti. Vitesse ise 6 puanda kaldı.
Grupta 5. haftada Tottenham Mura deplasmanına konuk olacak. Vitesse Rennes ile karşılaşacak.
Tottenham 3-2 Vitesse (MAÇ SONUCU-ÖZET) Antonio Conte galibiyetle başladı
Hafta içinde teknik direktörlük görevi için Antonio Conte'yi açıklayan Tottenham, İtalyan hoca ile çıktığı ilk maçta Hollanda ekibi Vittesse'yi 3-2 mağlup etti. UEFA Konferans Ligi'nin 4. maçında İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Son, 22. dakikada Moura ve 28. dakikada Rasmussen kendi kalesine attı. Konuk ekip Vitesse'nin golleri ise 32. dakikada Rasmussen ve 39. dakikada Bero'dan geldi.
UEFA Konferans Ligi'nde Tottenham kendi sahasında Vitesse ile karşı karşıya geldi. Yeni teknik direktörü Antonio Conte ile ilk maçına çıkan İngiliz ekibi, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Son, 22. dakikada Moura ve 28. dakikada Rasmussen kendi kalesine attı. Konuk ekip Vitesse'nin golleri ise 32. dakikada Rasmussen ve 39. dakikada Bero'dan geldi.
3 KIRMIZI KART BİRDEN
Öte yandan karşılaşmada Tottenham'dan Romero 59. dakikada, Vitesse'den ise Doekhi 80. ve Schubert ise 84. dakika kırmızı kart gördüler.
Bu sonucun ardından Tottenham puanını 7'ye yükseltti. Vitesse ise 6 puanda kaldı.
Grupta 5. haftada Tottenham Mura deplasmanına konuk olacak. Vitesse Rennes ile karşılaşacak.
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