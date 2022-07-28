UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden arabam.com Konyaspor, Belarus temsilcisi Bate Borisov ile kozlarını paylaşıyor. 2. ön eleme turunda oynanan ilk mücadeleyi yeşil beyazlılar, 3-0 kazanmıştı. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
KONYASPOR - BATE BORISOV 11'LER:
Konyaspor: Sehic, Cebrail, Adil, Calvo, Guilherme, Rahmanovic, Hadziahmetovic, Endri Cekici, Muric, Bytyqi, Cikalleshi
BATE Borisov: Kudravets, Nechaev, Filipovic, Bordachev, Malkevich, Dragun, Bacharou, Gromyko, Bessmertny, Vasilevich, Milic
KONYASPOR - BATE BORISOV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Konyaspor - Bate Borisov arasında oynanan müsabaka 28 Temmuz Perşembe saat 21:00'de başladı ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.