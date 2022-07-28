UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden takımlardan olan Başakşehir, 2. ön eleme turu rövanş maçında İsrail ekibi Maccabi Netanya ile kozlarını paylaşıyor. Maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden takımlardan olan Başakşehir, 2. ön eleme turu rövanşında İsrail ekibi Maccabi Netanya ile kozlarını paylaşıyor. Netanya Stadyumu'nda oynanan mücadelede Hırvat hakem Dario Bel düdük çalıyor. Turuncu-lacivertliler müsabakadan galibiyetle ayrılıp adını 3. tura yazdırmanın hesaplarını yapıyor.

Başakşehir'in evinde oynanan ilk maç 1-1'lik eşitlikle sona ermişti. Rövanşta kazanan taraf tur atlayacak. Her türlü beraberlikte mücadele uzatmalara gidecek. Burada da eşitlik bozulmaması halinde seri penaltı atışlarına gidilecek.

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MACCABI NETANYA - BAŞAKŞEHİR MAÇINDA İLK 11'LER

Maccabi Netanya: Nitzan, Konstantini, Shlomo, Sade, Hartherz, Karzev, Avraham, Takang, Berko, Twumasi, Itzhak

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Biglia, Mahmut, Serdar Gürler, Aleksic, Chouiar, Okaka

MACCABI NETANYA - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Maccabi Netanya - Başakşehir maçı TRT Spor'da canlı yayınlanıyor.