Başakşehir 1-1 Antwerp (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Başakşehir Antwerp'i geçemedi! Tur Belçika'ya kaldı

UEFA Konferans Ligi play off turu ilk maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir sahasında Royal Antwerp'i konuk etti. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.

İstanbul Başakşehir FK Haberleri Yayın Tarihi: 18.08.2022- 22:38 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022- 22:46