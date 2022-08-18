UEFA Konferans Ligi play off turu ilk maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir sahasında Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk ediyor. Turuncu-lacivertliler bu maçı kazanarak, rövanş öncesi avantaj elde etmek ve Konferans Ligi'nde gruplara kalmak istiyor. Başakşehir-Antwerp maçını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

UEFA Konferans Ligi play off turunda Medipol Başakşehir ile Royal Antwerp kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi haberimizden CANLI izleyebilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR ANTWERP MAÇI İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan Babacan, Şener, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Mahmut, Biglia, Berkay, Serdar, Munir, Okaka.

Antwerp: Butez, De Laet, Alderweireld, Pacho, Vines, Gerkens, Nainggolan, Yussuf, Almeida, Frey, Ekkelenkamp.

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BAŞAKŞEHİR - ANTWERP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Antwerp maçı 18 Ağustos Perşembe günü saat 20:45'te başladı ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

EMRE BELÖZOĞLU YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 5. SINAV

Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa kupalarında beşinci kez boy gösteriyor. Turuncu-lacivertliler bu süreçte yenilgi almazken, 3 galibiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı. Medipol Başakşehir bu maçlarda 8 gol atıp, kalesinde 2 gol gördü. İstanbul ekibi, Emre Belözoğlu idaresinde Maccabi Netanya ile sahasında oynadığı maçtan 1-1 eşitlikle ayrılırken, deplasmanda rakibini 1-0 mağlup ederek tur atlamayı başarmıştı. Turuncu-lacivertliler, İzlanda temsilcisi Breidablik'i ise deplasmanda 3-1, sahasında da 3-0 mağlup etti.

SAHASINDA 21. MAÇ

İstanbul ekibi, Antwerp mücadelesi ile Avrupa kupalarındaki 21. iç saha maçını oynuyor. Medipol Başakşehir, bugüne kadar evinde yaptığı 20 maçta, 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Turuncu-lacivertliler, sahasındaki 20 maçta 24 gol atarken, kalesinde 22 gol gördü.

EN GOLCÜ İSİM VISCA

Medipol Başakşehir adına Avrupa kupalarında en çok fileleri havalandıran isim, kariyerini Trabzonspor'da sürdüren Edin Visca oldu. Visca, turuncu-lacivertli formayla Avrupa kupalarında 14 kez gol sevinci yaşadı. İrfan Can Kahveci, Medipol Başakşehir formasıyla Avrupa'da 5 gol, Danijel Aleksic 4 gol atarken, Enzo Crivelli, Eljero Elia ve Emre Belözoğlu 3'er, Deniz Türüç ile Marcio Mossoro da 2'şer kez fileleri havalandırdı. Medipol Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki diğer 11 golüne ise Stefano Okaka, Youssouf Ndayishimiye, Ahmed Touba, Patryk Szysz, Demba Ba, Martin Skrtel, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei, Mehmet Topal ve Doka Madureira imza attı.