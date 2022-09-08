Hearts Başakşehir maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Hearts Başakşehir maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir, deplasmanda Hearts ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, arama motorlarında, "Hearts - Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hearts - Başakşehir maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularını soruyor. İşte Hearts - Başakşehir maçının bilgileri...

Konferans Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 08.09.2022- 11:28