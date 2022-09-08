Tynecastle Park'ın ev sahipliği yapacağı Hearts-Başakşehir maçını Polonyalı hakem Krzysztof Jakubik yönetecek.
HEARTS BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İskoçya'nın başkenti Edinburgh'taki Tynecastle Park'ta, TSİ 19.45'te başlayacak mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonundan hakem Krzysztof Jakubik yönetecek. Karşılaşma, TV8,5'tan naklen yayımlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Başakşehir: Volkan, Caicara, Duarte, Ndaysihimiye, Lima, Biglia, Berkay, Mahmut, Serdar, Chouiar, Okaka
Hearts: Gordon, Kingsley, Halkett, Sibbick, Steven, Devlin, Halliday, Cochrane, Neilson, McKay, Humphreys