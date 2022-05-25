UEFA Konferans Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor. Turnuvanın tarihteki ilk finalistleri olan Roma ile Feyenoord, bu kupayı müzesine götürmek için kozlarını paylaşıyor. Heyecan dolu maçın canlı anlatımı ise haberimizde...

UEFA Konferans Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor. Turnuvanın tarihteki ilk finalistleri olan Roma ile Feyenoord, bu kupayı müzesine götürmek için kozlarını paylaşıyor. Heyecan dolu maçın canlı anlatımı ise haberimizde...

İLK 11'LER

Roma: Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Pellegrini, Zalewski, Zaniolo, Abraham

Feyenoord: Bijlow, Geertruida, Trauner, Senes, Malacia, Aursnes, Orkun Kökçü, Til, Nelson, Dessers, Sinisterra

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 22:00'de başlayan mücadele TV 8,5'den canlı yayınlanıyor.

MOURINHO TARİHE GEÇME PEŞİNDE!

Roma'nın 1965'te kazandığı Fuar Şehirler Kupası (Önce UEFA Kupası daha sonra Avrupa Ligi adını aldı.) dışında Avrupa'da zaferi yok. Daha önce Avrupa Ligi (Porto ve Manchester United) ve Şampiyonlar Ligi (Porto ve Inter) kupalarını 2'şer kez kaldıran Jose Mourinho, bu finali de kazanırsa, UEFA'nın kulüpler bazındaki tüm kupalarını alan ilk teknik adam olacak.

2022'DEN BERİ HASRET

1970 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1974 ve 2002 UEFA Avrupa Ligi'ni müzesine götüren Feyenoord ise Portekizli hocanın 3'lüyü tamamlama hayalini engelleyen ilk kulüp olmak istiyor.