UEFA Konferans Ligi son 16 turunda 2-1'in rövanşında Basel ile Marsilya kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk takım 2-1 kazandı ve toplamda 4-2'lik skorla adını çeyrek finale yazdırdı.

Marsilya'ya turu getiren golleri 74. dakikada Cengiz Ünder ve 90+3'te Rongier kaydetti. Basel'in tek golü ise 63. dakikada Ndoye'den geldi. Ayrıca konuk takımda 35. dakikada Harit penaltı kaçırdı.

Bu sonucun ardından toplamda 4-2'lik skorla Marsilya Konferans Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırdı. Basel ise turnuvaya veda etti.