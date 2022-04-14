Roma 4-0 Bodo Glimt (MAÇ SONUCU-ÖZET)
UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Roma, evinde Bodo Glimt'i 4-0 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Ev sahibi takıma turu getiren golleri, 5. dakikada Tammy Abraham, 23, 29 ve 49. dakikalarda Nicolo Zaniolo kaydetti.
Konferans Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 14.04.2022- 23:56
İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden Mourinho'nun öğrencileri rövanş maçında Bodo Glimt'i 4-0 mağlup etti.
Ev sahibi ekibe turu getiren golleri, 5. dakikada Tammy Abraham, 23, 29 ve 49. dakikalarda Nicolo Zaniolo'dan geldi.
Alınan bu sonucun ardından Roma, UEFA Konferans Ligi'nde adını yarı finale yazdıran taraf oldu.