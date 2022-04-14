Roma 4-0 Bodo Glimt (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Roma, evinde Bodo Glimt'i 4-0 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Ev sahibi takıma turu getiren golleri, 5. dakikada Tammy Abraham, 23, 29 ve 49. dakikalarda Nicolo Zaniolo kaydetti.

Konferans Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 14.04.2022- 23:56