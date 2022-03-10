UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Marsilya ile Basel karşı karşıya geldi.
Velodrome Stadı'nda oynanan maçı Marsilya 2-1 kazanarak tur için avantajlı skoru elde etmeyi başardı.
Karşılaşmanın 19. dakikasında Milik, penaltı vuruşunu gole çevirerek ilk yarıyı Marsilya'nın 1-0 önde tamamlamasını sağladı.
İkinci yarıda oyunun kontrolünü elinden bırakmayan Marsilya, 68'de yine Milik'le golü bularak skoru 2-0'a getirdi. Basel 79'da Esposito'yla farkı bire indirse de devamı gelmedi ve Marsilya maçı kazandı..
İki takımı karşı karşıya getirecek rövanş maçı 17 Mart'ta oynanacak.
Marsilya 2-1 Basel (MAÇ SONUCU-ÖZET)
UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk karşılaşmasında Marsilya, evinde Basel'i 2-1 mağlup etti. Fransız ekibine galibiyeti getiren golleri Milik kaydetti.
Konferans Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 11.03.2022- 01:03 Güncelleme Tarihi: 11.03.2022- 14:28
UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Marsilya ile Basel karşı karşıya geldi.