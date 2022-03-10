Vitesse 0-1 Roma (MAÇ SONUCU-ÖZET)
UEFA Konferans Ligi'nde Roma, Vitesse'ye konuk oldu. İtalyan ekibi, mücadeleyi 1-0 kazandı. Roma'ya deplasmanda galibiyeti getiren golü 45+1. dakikada Sergio Oliveira kaydetti.
Konferans Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 10.03.2022- 23:24 Güncelleme Tarihi: 10.03.2022- 23:24
Roma'ya deplasmanda galibiyeti getiren golü 45+1. dakikada Sergio Oliveira kaydetti.
Jose Mourinho yönetimindeki Roma'da Sergio Oliveira 79. dakikada ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.
Hollanda deplasmanında tek golle kazanan Roma, Vitesse'yi 17 Mart'ta İtalya'da ağırlayacak.