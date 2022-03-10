Leicester City 2-0 Rennes (MAÇ SONUCU-ÖZET) Çağlar Söyüncü...
UEFA Konferans Ligi Son 16 turu karşılaşmasında Leicester City, Rennes'i ağırladı. İngiliz ekibi, mücadeleyi Marc Albrighton ve Iheanacho'nun golleriyle 2-0 kazandı. Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, Leicester City'de maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Konferans Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 11.03.2022- 01:07
Leicester City'e galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Marc Albrighton ve 90+2. dakikada Iheanacho kaydetti.
Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, Leicester City'de maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
İlk maçı tek golle kazanan Leicester City, 17 Mart'ta Rennes ile Fransa'da karşılaşacak.