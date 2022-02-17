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UEFA Konferans Ligi'nde heyecan bu akşam start alıyor... Olympique Marsilya sahasında Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı konuk edecek. Kritik mücadelenin yayın bilgileri aratılıyor. Maçta milli futbolcu Cengiz Ünder'in de ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.
📆MARSİLYA-KARABAĞ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Olympique Marsilya'nın sahasında Karabağ'ı konuk edeceği maç bu akşam TSİ 23.00'te başlayacak ancak mücadelenin Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.
📋MARSİLYA-KARABAĞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ📋
Marsilya: Pau Lopez, Pol Lirola, Leonardo Balerdi, William Saliba, Duje Caleta-Car; Matteo Guendouzi, Boubacar Kamara, Gerson, Dimitri Payet, Arkadiusz Milik, Cengiz Ünder.
Karabağ: Luka Gugeshashvili; Marko Vesovic, Rahil Mammadov, Kevin Medina, Toral Bayramov; Richard Almeida, Ismayil Ibrahimli; Kady, Filip Ozobic, Abdellah Zoubir; Ramil Sheydaev.