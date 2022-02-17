Marsilya Karabağ maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

Marsilya Karabağ maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya ile Karabağ karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Marsilya Karabağ maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Konferans Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 17.02.2022- 13:01