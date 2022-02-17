Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi 'nde Kadıköy'de Çekya ekibi Slavia Prag 'ı konuk ediyor. Fenerbahçe - Slavia Prag maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

FENERBAHÇE - SLAVIA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Slavia Prag maçı Exxen'de canlı yayınlanıyor.







FENERBAHÇE - SLAVIA PRAG 11'İ

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Szalai, Min Jae, Ferdi, Sosa, Osayi, Mert Hakan, Zajc, Pelkas, Valencia

Slavia Prag: Mandous, Ousou, Holes, Kacharaba, Schranz, Traore, Sevcik, Plavsic, Dorley, Sor, Olayinka



RÖVANŞ 24 ŞUBAT'TA

Fenerbahçe ile Slavia Prag arasındaki rövanş maçı 24 Şubat günü Çekya'da oynanacak.

İSMAİL KARTAL'IN İLK AVRUPA MAÇI



Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, kariyerinde ilk Avrupa maçına çıktı. Sarı-lacivertli ekip ile daha önce antrenör olarak Avrupa'da birçok deneyim yaşayan Kartal, ilk kez teknik direktör olarak heyecan yaşadı.



SARI-LACİVERTLİLERDE 8 EKSİK



Fenerbahçe, Slavia Prag mücadelesine 8 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Novak, Gustavo, İrfan Can Kahveci ve son anda sakatlık yaşayan Serdar Aziz kadroya dahil edilmedi. Bu isimlerin yanı sıra UEFA kadrosunda yer almayan Burak Kapacak, Rossi ve Crespo görev alamadı. Öte yandan sakatlığı sona ermesine karşın henüz hazır durumda olmayan Mesut Özil de kadroda yer almadı.



SERDAR DURSUN MASKEYLE YER ALDI



Sarı-lacivertlilerin golcü oyuncusu Serdar Dursun, Slavia Prag karşısında maskeyle kadroya dahil edildi. Ligde son oynanan GZT Giresunspor maçında elmacık kemiğinde kırık meydana gelen ve ameliyat edilen Serdar Dursun, kısa sürede takıma dahil oldu. Son antrenmanda takımla çalışan Serdar Dursun, Slavia Prag maçının kadrosunda yer aldı.



OZAN TUFAN KADRODA



Fenerbahçe'de Ozan Tufan, Slavia Prag karşısında kadroya dahil edildi. Sarı-lacivertlilerin milli oyuncusu Giresunspor maçında tedbir amaçlı yer almazken hastalığı sebebiyle de birkaç idmana çıkamamıştı. Ozan Tufan, maç öncesi son idmanda takımla çalışmalara katılmıştı.



ALTYAPIDAN 5 İSİM



Sarı-lacivertli ekipte, Slavia Prag mücadelesine altyapıdan 5 isim kadroya dahil edildi. Fenerbahçe'de sakatlık ve hastalık sebebiyle 8 oyuncu görev alamazken yedek kulübesi ağırlıklı olarak altyapıdan oluştu. Sarı-lacivertlilerde Ertuğrul Çetin (18), Ruha Arda Aksoy (18), Arda Güler (16), Erkan Arda Çağdaş (18) ve Bora Çuha (18) İsmail Kartal'ın şans vermesini bekledi.



TARAFTARIN İLGİSİ AZ



Fenerbahçeli taraftarlar, Slavia Prag maçına ilgi göstermedi. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada tribünlerde büyük boşluklar olduğu gözlendi.



SLAVIA PRAG'TA TEKNİK DİREKTÖR TRPISKOVSKY İSTANBUL'A GETİRİLMEDİ

Slavia Prag'ta teknik direktör Jindrich Trpisovsky, sağlık sorunları nedeniyle takımının başına yer alamadı. Çek teknik adamın yanı sıra sakatlığı bulunan Lukas Masopust, Fenerbahçe maçının kafilesine dahil edilmedi. Slavia Prag, müsabakaya yardımcı antrenör Zdenek Houstecky yönetiminde çıktı.