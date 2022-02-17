Leicester City 4-1 Randers (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Çağlar Söyüncü'lü Leicester tur kapısını araladı
UEFA Konferans Ligi son 16 turu play-off maçında Leicester City, sahasında Randers'ı Ndidi, Barnes, Daka ve Dewsbury-Hall'un golleriyle 4-1 mağlup ederek tur için büyük avantaj elde etti. İngiliz ekibinde forma giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.
Konferans Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 18.02.2022- 01:39
UEFA Konferans Ligi play-off turunda Leicester City, Randers'ı konuk etti. Maç, Leicester'ın 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
Leicester adına maçın golleri 23' Ndidi, 49' Barnes, 54 Daka, 74' Keiran'dan gelirken Randers tek golünü 45'te Vito ile buldu.
Turun 2. maçı 24 Şubat Perşembe günü oynanacak.