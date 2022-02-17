Leicester City 4-1 Randers (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Çağlar Söyüncü'lü Leicester tur kapısını araladı

UEFA Konferans Ligi son 16 turu play-off maçında Leicester City, sahasında Randers'ı Ndidi, Barnes, Daka ve Dewsbury-Hall'un golleriyle 4-1 mağlup ederek tur için büyük avantaj elde etti. İngiliz ekibinde forma giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

Konferans Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 18.02.2022- 01:39