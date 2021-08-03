03 Ağustos 2021, Salı

KONFERANS LİGİ

Dinamo Batumi - Sivasspor UEFA Konferans Ligi maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Dinamo Batumi-Sivasspor maçı ne zaman ve hangi kanalda?
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Giriş Tarihi: 03.08.2021

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Sivasspor, 3. eleme turunda Dinamo Batumi ile karşı karşıya geliyor. Kırmızı beyazlılar Gürcistan ekibini mağlup ederen play-off turuna yükselmenin peşinde. Peki Dinamo Batumi - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maç öncesinde öne çıkan ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden ekiplerden Sivasspor, 3. eleme turunda Dinamo Batumi ile karşı karşıya gelecek. Sivas ekibi Gürcistan kulübüne karşı iki maçta da başarılı sonuçlar alarak adını play-off'a yazdırmanın peşinde.

DINAMO BATUMI - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

5 Ağustos Perşembe günü oynanacak olan Dinamo Batumi - Sivasspor karşılaşması, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Mücadele saat 20.00'de.

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