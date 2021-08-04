Son dakika spor haberi: Sivasspor Avrupa'da 17. sınavına çıkıyor!
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Demir Grup Sivasspor, 3. eleme turu ilk karşılaşmasında yarın Gürcistan ekibi Dinamo Batum'a konuk olacak. Avrupa kupalarında daha önce 16 maça çıkan kırmızı-beyazlılar, bu maçlarda 6 galibiyet, 9 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Söz konusu mücadelelerde 17 gol atan Yiğidolar, kalesinde ise 29 gol gördü. | Son dakika spor haberleri
Batum Stadı'nda TSİ 19.00'da başlayacak Dinamo Batum-Demir Grup Sivasspor mücadelesinde Bosna Hersekli hakem İrfan Peljto düdük çalacak. Karşılaşma TRT Spor kanalından yayınlanacak.
Avrupa kupalarında daha önce 16 maça çıkan kırmızı-beyazlılar, bu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 9 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.
Söz konusu mücadelelerde 17 gol atan Sivasspor, kalesinde ise 29 gol gördü.
İLK AVRUPA KUPASI MAÇINA 2008-2009 SEZONUNDA ÇIKTI
Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde 2007-2008 sezonunu 73 puan ve averajla 4. sırada tamamlayan Sivasspor, 2008-2009 sezonunda ilk kez Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti.
UEFA Intertoto Kupası'na 2. turdan dahil olan kırmızı-beyazlılar, Karadağ ekibi OFK Grbalj ile deplasmandaki ilk maçta 2-2 berabere kaldı, rövanş maçında rakibini 1-0 mağlup ederek tur atladı. Sivasspor, 3. turda Portekiz temsilcisi Braga'ya 2-0 ve 3-0 yenilerek elendi.
Beşiktaş'ın 71 puanla şampiyon olduğu 2008-2009 sezonunu 66 puanla ikinci sırada tamamlayan kırmızı-beyazlılar, kulüp tarihinin en önemli başarısına imza atarak UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma hakkı kazandı.
Sivasspor, 2009-2010 sezonu 3. eleme turunda Belçika'nın Anderlecht takımına deplasmanda 5-0 yenildi. Sivas'taki rövanş maçını 3-1 kazanmasına rağmen kırmızı-beyazlı ekip, bu kulvardan elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.
UEFA Avrupa Ligi'nde Ukrayna'nın güçlü temsilcisi Shakhtar Donetsk ile eşleşen Sivasspor, rakibine 2-0 ve 3-0'lık skorlarla yenilerek kupaya veda etti.
Sivasspor, teknik direktör Roberto Carlos yönetiminde 2013-2014 sezonunda ligi 53 puanla 5. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmasına rağmen, "futbolda şike davası" nedeniyle Avrupa kupalarına gidemedi.
Kırmızı-beyazlılar, 11 yıl aradan sonra geçen sene katıldığı UEFA Avrupa Ligi'nin I Grubu'nda İspanya'dan Villarreal, İsrail'den Maccabi Tel Aviv ve Azerbaycan'dan Karabağ ile eşleşti.
Grupta oynadığı 6 maçta 2 galibiyet alan, 4 kez de sahadan mağlup ayrılan Sivasspor, attığı 9 gole karşı kalesinde 11 gol gördü.
Sivasspor, karşılaşmalarda Villarreal'e 5-3 ve 1-0, Maccabi Tel Aviv'e ise 2-1 ve 1-0'lık skorlarla yenildi.
Gruptaki 2 galibiyetini 2-0 ve 3-2'lik skorlarla Karabağ'a karşı alan kırmızı-beyazlı ekip, 6 puanla 3. sırada yer alarak Avrupa kupalarına veda etti.
Kırmızı-beyazlılar, bu yıl UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Moldova temsilcisi Petrocub'u deplasmanda ve sahasında 1-0'lık skorlarla mağlup ederek 3. tura yükseldi.
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