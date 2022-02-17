🔗CANLI SKOR - Celtic-Bodo Glimt maçını takip etmek için tıklayın!
UEFA Konferans Ligi'nde son 32 turu heyecanı bu akşam start alıyor... İskoç ekibi Celtic sahasında Norveç temsilcisi Bodo Glimt'i konuk edecek. Kritik mücadelenin yayın bilgileri aratılıyor. İşte detaylar...
📆CELTIC-BODO GLIMT MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Celtic'in sahasında Bodo Glimt'i konuk edeceği maç bu akşam TSİ 23.00'te başlayacak ve Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.
📋CELTIC-BODO GLIMT MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ📋
Celtic: Hart; Ralston, Juranovic, Welsh, Scales; Rogic, Bitton, Hatate; Jota, Abada, Maeda.
Bodo Glimt: Khaikin; Sampsted, Moe, Lode, Konradsen; Saltnes, Berg, Fet; Pellegrino, Solbakken, Botheim.