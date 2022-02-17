Celtic - Bodo Glimt maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

Celtic - Bodo Glimt maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Celtic ile Bodo Glimt karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Celtic - Bodo Glimt maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Konferans Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 17.02.2022- 13:17 Güncelleme Tarihi: 17.02.2022- 14:04