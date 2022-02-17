Çekya ekibinin gollerini Traore, Dorley ve Lingr kaydetti.
Sarı-lacivertlilerin golleri ise Pelkas ve Ferdi Kadıoğlu'dan geldi.
UEFA'nın yeni kuralı gereği deplasman golü avantajı kaldırılmıştı.
Fenerbahçe'nin Slavia Prag ile oynayacağı rövanş maçı ise 24 şubat'ta oynanacak.
MAÇTAN DAKİKALAR:
18. dakikada orta sahada topu alan Sor'un sol kanattan ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
20. dakikada sağ kanattan rakiplerini geçerek ceza sahası içine giren Holes'in çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Altay'dan döndü. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Holes'in vuruşu direğin yanından dışarıya çıktı.
27. dakikada Osayi-Samuel'in ceza yayı solundan plase vuruşuna top sağ direğin yanından dışarıya gitti.
45. dakikada Plavsic'in ceza sahası içi sol tarafından vuruşunda arka direkten dönen topu alan Traore'nin kale önünden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
54'üncü dakikada Pelkas'ın ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Valencia'nın sert vuruşunda top direkten oyun alanına döndü. Dönen topla buluşan Mert Hakan'ın vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
58'inci dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Sol kanatta rakibinden sıyrıldıktan sonra son çizgiye inen Ferdi'nin pasında topla buluşan Pelkas'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
62'nci dakikada Slavia Prag bir kez daha öne geçti. Ceza sahası sağ çaprazında Szalai'nin uzaklaştırmak istediği top, Dorley'in önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.
64'üncü dakikada Slavia Prag farkı 2'ye çıkardı. Osayi-Samuel'in kaptırdığı topla buluna Sor, meşin yuvarlağı Lingr'a aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Altay'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-3.
83'üncü dakikada Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Sol kanattan kazanılan kornerde Arda Güler, pasını Ferdi Kadıoğlu'na verdi. Ceza sahası dışında rakibinden sıyrılan Ferdi'nin sert şutunda Prag savunmasına da çarpan top kaleci Mandous'u yanıltarak ağlara gitti: 2-3.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahasında Slavia Prag'a 3-2 mağlup oldu.