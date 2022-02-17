Fenerbahçe 2-3 Slavia Prag (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde sahasında Slavia Prag ile oynadığı maçtan 3-2 mağlup ayrıldı. Çekya ekibinin gollerini Traore, Dorley ve Lingr kaydetti. Sarı-lacivertlilerin golleri ise Pelkas ve Ferdi'den geldi.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.02.2022- 22:45 Güncelleme Tarihi: 17.02.2022- 22:56