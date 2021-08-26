26 Ağustos 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Roma Trabzonspor maçının ardından Abdullah Avcı: Patrico'yu geçemedik

Avcı’dan Roma maçı yorumu!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 26.08.2021 Giriş Tarihi: 26.08.2021

UEFA Konferans Ligi play-off 2. maçında Trabzonspor, deplasmanda Roma'ya 2-1'in rövanşında İtalya'da 3-0 mağlup oldu ve Avrupa defterini kapattı. Mücadelenin ardından Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, " Oyunumuzun karşılığını iki maçta da skor olarak alamadığımız bir deneyim kazandık. Birçok pozisyona girdik ama Rui Patrico'yu geçemedik." dedi.

UEFA Konferans Ligi play-off 2. maçında Trabzonspor, deplasmanda Roma'ya 2-1'in rövanşında İtalya'da 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Abdullah Avcı mücadeleyi değerlendirdi.

İŞTE O SÖZLER:

Konferans Ligi'nin üzerinde bir takımla oynadık ama oyunu hiçbir zaman vermedik. İkinci yarı oyuna üstün başladık, pozisyonlarımız vardı. Roma kalecisi Rui Patricio arka arkaya 3 net gol çıkardı. 5 oyuncu değişikliğinin 4'ü sakatlıktan oldu. Şanssızlıklar yaşadık.

Kırık olmadığı bilgisi geldi. Diğer oyuncular ile ilgili kontrolle yapılıyor. Yarın daha net bilgiler gelecek. Döndükten sonra daha doğru bilgi vermek sağlıklı olur. Oyun olarak kaybetmediğim bir oyunu ve içinde kaldığımız bir oyunda rakibin geçişinden dolayı yediğimiz goller üzdü. Olmadı, bunların hepsi bir deneyim. Geri sarmaya gerek yok. İleriye doğru devam edeceğiz.
Avcı'dan Roma maçı sözleri: Patricio'yu geçemedik

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