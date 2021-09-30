30 Eylül 2021, Perşembe

KONFERANS LİGİ

Zorya 0-3 Roma (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Roma farklı kazandı!
KONFERANS LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 30.09.2021 Giriş Tarihi: 30.09.2021

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan 2. hafta maçlarıyla sürdü. İtalyan temsilcisi Roma, deplasmanda Ukrayna ekibi Zorya'ya konuk oldu. Mourinho'nun talebeleri mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. Roma'ya galibiyeti getiren golleri Stephan El Shaarawy, Chris Smalling ve Tammy Abraham kaydetti. | Son dakika spor haberleri

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan 2. hafta maçlarıyla devam etti. İtalyan devi Roma, deplasmanda Ukrayna ekibi Zorya'ya konuk oldu.

Mourinho'nun öğrencileri karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Roma'ya galibiyeti getiren golleri Stephan El Shaarawy, Chris Smalling ve Tammy Abraham kaydetti.

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