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UEFA Konferans Ligi Sivasspor Dinamo Batum | CANLI

Sivasspor D. Batum | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 12.08.2021 Giriş Tarihi: 12.08.2021

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Sivasspor sahasında Dinamo Batum'u ağırlıyor. İlk maçta 2-1 galip gelen Yiğidolar, her türlü beraberlik ve galibiyetle bir üst tura yükselen taraf olacak. Sivasspor-Dinamo Batum maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Sivasspor sahasında Dinamo Batum'u ağırlıyor. Dev karşılaşmanın tüm detayları ve maçın canlı anlatımı haberimizde...

SİVASSPOR DINAMO BATUM MAÇI İLK 11'LERİ:

Sivasspor: Ali Şaşal, Oğuz, Caner Osmanpaşa, Koray, Uğur Çiftçi, Azubuike, Fajr, Hakan Arslan, Sefa Yılmaz, Kayode, James.

Dinamo Batum: Alavidze, Chabradze, Kobakhidze, Azatskiy, Azarov, Teidi, Manjgaladze, Jigauri, Altunashvili, Mamuchashvili, Flamarion.

SİVASSPOR – DINAMO BATUMI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor ile Dinamo Batumi arasında oynanan 3. ön eleme turu rövanş maçı 21.00'de başladı. Sivasspor-D. Batum maçı Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor.

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