30 Eylül 2021, Perşembe
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Legia Varşova 1-0 Leicester City (MAÇ SONUCU - ÖZET) Çağlar Söyüncü'lü Leicester deplasmanda kaybetti
UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, deplasmanda Legia Varşova'ya Mahir Emreli'nin golüyle 1-0 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.
UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Polonya ekibi Legia Varşova ile İngiliz temsilcisi Leicester City kozlarını paylaştı.
Ev sahibi takım, rakibini 31. dakikada Mahir Emreli'nin attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
ÇAĞLAR 11'DE BAŞLADI
Leicester City forması giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla 2'de 2 yapan Legia Varşıva puanını 6'ya yükselterek zirvede yer aldı. Gruptaki ikinci maçından da galibiyet çıkaramayan Leicester City, son sırada kendine yer buldu.
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