30 Eylül 2021, Perşembe

AVRUPA LİGİ

Legia Varşova 1-0 Leicester City (MAÇ SONUCU - ÖZET) Çağlar Söyüncü'lü Leicester deplasmanda kaybetti

Çağlar’lı Leicester deplasmanda kaybetti
AVRUPA LİGİ
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Giriş Tarihi: 30.09.2021

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, deplasmanda Legia Varşova'ya Mahir Emreli'nin golüyle 1-0 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Polonya ekibi Legia Varşova ile İngiliz temsilcisi Leicester City kozlarını paylaştı.

Ev sahibi takım, rakibini 31. dakikada Mahir Emreli'nin attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

ÇAĞLAR 11'DE BAŞLADI

Leicester City forması giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla 2'de 2 yapan Legia Varşıva puanını 6'ya yükselterek zirvede yer aldı. Gruptaki ikinci maçından da galibiyet çıkaramayan Leicester City, son sırada kendine yer buldu.

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