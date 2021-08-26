26 Ağustos 2021, Perşembe

KONFERANS LİGİ

Roma Trabzonspor maçı sonrası Jose Mourinho'dan Trabzonspor'a büyük övgü!

Mourinho’dan Trabzonspor’a büyük övgü!
KONFERANS LİGİ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 26.08.2021 Giriş Tarihi: 26.08.2021

UEFA Konferans Ligi play off turu rövanş maçında Trabzonspor deplasmanda Roma'ya 3-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Roma Trabzonspor maçının ardından ev sahibi ekibin teknik direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu. Bordo-mavili takımdan büyük övgüyle bahseden Portekizli teknik adam, "Trabzonspor gibi bir takım, bu turnuvada oynamamalı. Çok kaliteli oyuncuları var." dedi.

UEFA Konferans Ligi play off turu rövanş maçında Trabzonspor'u 3-0 mağlup eden Roma'da teknik direktör Jose Mourinho maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Portekizli teknik adamın o sözleri:

Trabzonspor gibi bir takım, bu turnuvada oynamamalı. Çok kaliteli oyuncuları var. Çok daha iyi seviyelerde oynamaları gerekiyor. Trabzonspor iyi oynadı ama turu biz geçtik. Onları da tebrik ederim. Rui Patricio da geçit vermedi.

Mourinho'dan Trabzonspor'a büyük övgü!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

KONFERANS LİGİ HABERLERİ
Avcı’dan Roma maçı yorumu! Avcı'dan Roma maçı yorumu!
Fırtına Avrupa’ya veda etti! Fırtına Avrupa'ya veda etti!
Yiğido Avrupa defterini kapattı! Yiğido Avrupa defterini kapattı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör