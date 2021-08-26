Roma Trabzonspor maçı sonrası Jose Mourinho'dan Trabzonspor'a büyük övgü!

UEFA Konferans Ligi play off turu rövanş maçında Trabzonspor deplasmanda Roma'ya 3-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Roma Trabzonspor maçının ardından ev sahibi ekibin teknik direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu. Bordo-mavili takımdan büyük övgüyle bahseden Portekizli teknik adam, "Trabzonspor gibi bir takım, bu turnuvada oynamamalı. Çok kaliteli oyuncuları var." dedi.

UEFA Konferans Ligi play off turu rövanş maçında Trabzonspor'u 3-0 mağlup eden Roma'da teknik direktör Jose Mourinho maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Portekizli teknik adamın o sözleri:

Trabzonspor gibi bir takım, bu turnuvada oynamamalı. Çok kaliteli oyuncuları var. Çok daha iyi seviyelerde oynamaları gerekiyor. Trabzonspor iyi oynadı ama turu biz geçtik. Onları da tebrik ederim. Rui Patricio da geçit vermedi.

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