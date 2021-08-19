Trabzonspor Roma maçı sonrası Jose Mourinho'dan Fırtına'ya büyük övgü! "Şampiyonlar Ligi gibi bir maçtı"

UEFA Konferans Ligi play off turu ilk maçında Trabzonspor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrılan Roma'da teknik direktör Jose Mourinho, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli teknik adamın o sözleri:

Trabzonspor, Konferans Ligi seviyesinde bir takım değil. Oynadığımız maç, Şampiyonlar Ligi maçı gibi bir maçtı ve kolay değildi. Elenen takımın Trabzonspor olmasını isteriz ama iki takım da kazanmayı hak ediyordu.

Zor bir karşılaşmaydı, çok iyi iki takımı karşı karşıya gördük. Bir takımın şu anda elenecek olması üzücü, Şampiyonlar Ligi seviyesinde iki takım sahadaydı.

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