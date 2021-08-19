20 Ağustos 2021, Cuma

KONFERANS LİGİ

Trabzonspor Roma maçı sonrası Jose Mourinho'dan Fırtına'ya büyük övgü! "Şampiyonlar Ligi gibi bir maçtı"

Mourinho’dan Fırtına’ya büyük övgü! Şampiyonlar Ligi gibi bir maçtı
KONFERANS LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 19.08.2021 Giriş Tarihi: 19.08.2021

UEFA Konferans Ligi play off turunda Roma deplasmanda Trabzonspor ile karşılaştı ve mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Trabzonspor Roma karşılaşması sonrasında teknik direktör Jose Mourinho açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "Trabzonspor, Konferans Ligi seviyesinde bir takım değil. Oynadığımız maç, Şampiyonlar Ligi maçı gibi bir maçtı." dedi.

UEFA Konferans Ligi play off turu ilk maçında Trabzonspor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrılan Roma'da teknik direktör Jose Mourinho, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli teknik adamın o sözleri:

Trabzonspor, Konferans Ligi seviyesinde bir takım değil. Oynadığımız maç, Şampiyonlar Ligi maçı gibi bir maçtı ve kolay değildi. Elenen takımın Trabzonspor olmasını isteriz ama iki takım da kazanmayı hak ediyordu.

Zor bir karşılaşmaydı, çok iyi iki takımı karşı karşıya gördük. Bir takımın şu anda elenecek olması üzücü, Şampiyonlar Ligi seviyesinde iki takım sahadaydı.

Mourinho A Spor'a konuştu!

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