22 Temmuz 2021, Perşembe

KONFERANS LİGİ

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. tur maçları başladı

Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi
KONFERANS LİGİ
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Giriş Tarihi: 22.07.2021

Son dakika spor haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. eleme turu maçları başladı. İlk kez düzenlenen Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunun 2. eleme turunda 4 maç yapıldı. İşte sonuçlar...

Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun 2. eleme turunda 4 maç yapıldı.

Rövanşlarının 27 ve 29 Temmuz'da oynanacağı günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Domzale (Slovenya) - Honka (Finlandiya): 1-1

Kauno Zalgiris (Litvanya) - The New Saints (Galler): 0-5

Priştine (Kosova) - Connah's Quay Nomads (Galler): 4-1

Folgore (San Marino) - Hibernians (Malta): 1-3


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