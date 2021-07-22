Petrocub Sivasspor maçı CANLI
UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda temsilcimiz Sivasspor, Petrocub ile karşı karşıya geliyor. Petrocub - Sivasspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
Avrupa'daki temsilcilerimizden Sivasspor, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu mücadelesinde Petrocub ile karşı karşıya geliyor. Petrocub - Sivasspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
PETROCUB - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 20:00'de başlayan Petrocub - Sivasspor maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.
PETROCUB - SİVASSPOR İLK 11'LER
Petrocub: Meira, Revenco, Potirniche, Efros, Jardan, Douanla, Iosipoi, Bogaciuc, Ambros, Mihail Platica, Sergiu Platica.
Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Sefa, Hakan Arslan, Fajr, P. Henrique, Kayode
RÖVANŞ 29 TEMMUZ'DA!
UEFA Konferans Ligi'nde maçlar çift maç eleme usülüne göre yapılacak ve rövanş 29 Temmuz'da Sivas'ta oynanacak. Sivasspor, Petrocub'ı elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme turunda Dinamo Batum-BATE Borisov eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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