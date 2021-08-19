Sivasspor - Kopenhag maçı hangi kanalda? Sivasspor - Kopenhag saat kaçta? Şifresiz mi? Muhtemel 11'ler...

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Sivasspor ile Kopenhag karşı karşıya gelecek. Yiğidolar, ikinci eleme turunda Moldova temsilcisi Petrocub'u deplasmanda ve sahasında 1-0'lık skorlarla yenerek 3. tura yükselmişti. 3. turda ise deplasmanda 2-1 yendiği Gürcistan temsilcisi D.Batum'la, Sivas'ta 1-1 berabere kalarak play-off'a kalma başarısı göstermişti. Peki, Sivasspor'un maçı hangi kanalda? Sivasspor - Kopenhag maçı saat kaçta? Şifresiz mi? İşte karşılaşmaya dair detaylar...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor, play-off turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı ağırlıyor. Yiğidolar, ikinci eleme turunda Moldova temsilcisi Petrocub'u deplasmanda ve sahasında 1-0'lık skorlarla yenerek 3. tura yükseldi. 3. turda; deplasmanda 2-1 yendiği Gürcistan temsilcisi D.Batum'la Sivas'ta 1-1 berabere kalarak play-off'a kaldı. Kırmızı-beyazlılarda sakatlığı süren Aaron ve Henrique oynayamayacak.

SİVASSPOR - KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Kopenhag maçı 19 Temmuz Perşembe günü saat 21:00'de TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR - KOPENHAG MAÇINI HANGİ HAKEM YÖNETECEK?

Karşılaşmada Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan hakem Mykola Balakin görev yapacak.

SİVASSPOR - KOPENHAG MUHTEMEL 11'LERİ

SİVASSPOR: ALİ ŞAŞAL, UĞUR, KORAY, AHMET, CANER, COFİE, HAKAN, FAJR, GRADEL, KAYODE, JAMES

KOPENHAG: GRABARA, DİKS, BOİLESEN, KRİSTANSEN, STAGE, ZECA, BİEL, WİND, KHOTCHOLAVA, DARAMY, FALK

KOPENHAG FORMUNDA DEĞİL

Teknik direktörlüğünü 51 yaşındaki Jess Thorup'un yaptığı Kopenhag, 3. turda Bulgar ekibi Lokomotiv Plovdiv'i eledi. 13 kez Danimarka Ligi, 8 defa da Danimarka kupa şampiyonluğu yaşayan mavi-beyazlılar, 5 haftası geride kalan Danimarka liginde 11 puanla 3. Sırada yer alıyor. Takımda 3'er golle oynayan 10 numara Biel ve golcü Wind'in dışında 3'er asistle oynayan orta saha Falk ile sol bek Kristiansen takımın öne çıkan isimleri olarak dikkat çekiyor.

'KIRAN KIRANA GEÇECEK'

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kopenhag maçı öncesi iddialı konuştu. Çalımbay, "Kopenhag takımı her yönüyle tehlikeli bir takım. Burada mücadeleci, kıran kırana geçecek çok iyi bir maç olacak. Mutlaka gol atmalıyız" yorumunda bulundu.

RAKİBİ ÇÖZDÜK

Rıza Çalımbay'la birlikte basın toplantısına çıkan 28 yaşındaki Nijeryalı golcü Leke James, Kopenhag dersini iyi çalıştıklarını söyledi. James, "Kopenhag maçı için gereken talimatları bize verdi. Sahada da ne yapacağımızı biliyoruz" diye konuştu.

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