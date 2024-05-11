Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe ile Mondihome Kayserispor kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele için İstanbul'a gelecek olan sarı-kırmızılı ekibin uçağına yıldırım düştü. Uçan, Kayseri'ye acil iniş yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe ile Mondihome Kayserispor kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele için İstanbul'a gelecek olan sarı-kırmızılı ekibin uçağına 2 kez yıldırım isabet etti. Uçak, Kayseri'ye acil iniş yaparken teknik bakımları da gerçekleştiriliyor.

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç yaşanan olayı açıkladı. Koç, "Kayserispor'umuzun İstanbul seferini yapan uçağına 2 kez yıldırım isabet etti, Erkilet havalimanına dönen uçakta test süreçleri devam etmektedir. Oyuncularımızın durumu iyi ve kafilemiz havalimanında seferin yeniden düzenlenmesini beklemektedir. Camiamıza büyük geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.