Federasyonun internet sitesinden yayımlanan mesajda, kafilenin durumunun iyi olduğu belirtilerek, "Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor'u İstanbul'a taşıyan uçağa 2 kez yıldırım isabet etmesinin ardından tüm kafilenin Erkilet Havalimanı'na sağ salim dönmüş olmasından ötürü memnuniyet duyuyor, sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrendiğimiz Mondihome Kayserispor kafilesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.
TFF'den Mondihome Kayserispor'a geçmiş olsun mesajı!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İstanbul yolculuğunda Mondihome Kayserispor kafilesini taşıyan uçağa 2 kez yıldırım isabet etmesi nedeniyle sarı-kırmızılı kulüp için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Kayserispor Haberleri
Yayın Tarihi: 11.05.2024- 20:43