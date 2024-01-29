Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Kayserispor ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
KAYSERİSPOR - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ:
Kayserispor: Bilal, Ramazan, Kolovetsios, Arif, Carole, Kartal, Boa Morte, Karimi, Eray, Cardoso, Gökhan.
Antalyaspor: Leite, Erdoğan, Veysel, Bahadır, Güray, Kaluzinski, Bytyqi, Safuri, Saric, Larsson, Buksa.
KAYSERİSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Kayserispor - Antalyaspor maçı 29 Ocak Pazartesi günü saat 17:00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.