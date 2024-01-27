Burak Yılmaz resmen Kayserispor'da!

Burak Yılmaz, Teknik Direktörü Recep Uçar'dan sonra Mondihome Kayserispor'un başına geçti.
Yılmaz, Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in ardından kulübün teknik sorumlusu olmuştu.
Genç çalıştırıcı siyah-beyazlı kulüpte 6 maçta 2 galibiyet 4 mağlubiyet aldı.
🧣 Hoş Geldin Burak Yılmaz 📌 Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile 2,5 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Anlaşmanın hem Burak Yılmaz'a hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz. Mondihome Kayserispor Kulübü pic.twitter.com/eb58sxISLL— Mondihome Kayserispor (@KayserisporFK) January 27, 2024