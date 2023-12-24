Konyaspor - Kayserispor | CANLI
Derbi öncesi flaş istatistikler!
Süper Loto çekildi mi? 24 Aralık Pazar
Canlı Döviz ve Altın kuru takibi
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Beşiktaş Hatayspor'a hazır! Beşiktaş Hatayspor'a hazır! 13:55
Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! 13:37
Dev derbinin VAR hakemi açıklandı! Dev derbinin VAR hakemi açıklandı! 12:06
Derbide F.Bahçeli yıldızı izleyecekler! Derbide F.Bahçeli yıldızı izleyecekler! 12:02
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