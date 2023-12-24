Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Tümosan Konyaspor sahasında ligin formda ekibi Mondi home Kayserispor'u konuk ediyor.
Ligde oynadığı son 3 maçtan galip gelemeyen Konya ekibi sahasında rakibi mağlup etmek istiyor.
Recep Uçar geldikten sonra çıkışa geçen Mondihome Kayserispor ise kritik deplasmandan 3 puanla dönmek istiyor.
Bu maçın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.
TÜMOSAN KONYASPOR - MONDİHOME KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Tümosan Konyaspor - Mondihome Kayserispor maçı 24 Aralık saat 13.30'da başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
MAÇ 11'LERİ:
Tümosan Konyaspor: Bernardoni, Uğurcan, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Oğulcan, Prip, Cicaldau, Marlos, Cikalleshi
Mondihome Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah, Hasan Ali, Kartal Kayra, Karimi, Ramazan, Cardoso, Boa Morte, Thiam