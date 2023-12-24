Tümosan Konyaspor - Mondihome Kayserispor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Tümosan Konyaspor sahasında ligin formda ekibi Mondi home Kayserispor'u konuk ediyor. Ligde oynadığı son 3 maçtan galip gelemeyen Konya ekibi sahasında rakibi mağlup etmek istiyor. Recep Uçar geldikten sonra çıkışa geçen Mondihome Kayserispor ise kritik deplasmandan 3 puanla dönmek istiyor. Bu maçın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 24.12.2023- 14:41 Güncelleme Tarihi: 24.12.2023- 14:41