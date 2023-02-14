Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, geliri depremzedelere gidecek şekilde dostluk maçı yapma talebini Sivasspor'a ilettiklerini açıkladı.

Bir hafta önce merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan olan 7.7 ile 7.6 şiddetindeki deprem nedeniyle 10 ilde yıkım meydana gelmişti. Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, yaptığı açıklamada, "Depremin açtığı yaraları kalbinde hisseden komşu illerin taraftarlarının talebi üzerine, ezeli rakibimiz ve ebedi dostumuz Sivasspor yönetimine geliri depremzedelere bağışlanması planlanan bir dostluk maçı yapmak istediğimizi ilettik" ifadelerini kullandı.