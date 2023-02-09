Beşiktaş'a transfer olan Onur Bulut Kayserispor'dan helallik istedi

Beşiktaş'a transfer olan Onur Bulut Kayserispor'dan helallik istedi. Bulut, "Beşiktaş beni ne kadar istediğini ortaya koyarak, 1 milyon Euro'yu 1 gün içinde ödemek suretiyle Kayserispor ile olan sözleşmemi feshederek yeni sözleşme imzalamamı sağlamıştır.

Kayserispor Haberleri Yayın Tarihi: 09.02.2023- 10:45