Onur Bulut'un menajerinden transfer açıklaması!

Kayserispor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Onur Bulut'un İç Anadolu ekibiyle yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varıldığı iddia edilmişti. Söz konusu iddiayla ilgili olarak milli oyuncunun menajeri açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Kayserispor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Onur Bulut'un İç Anadolu ekibiyle yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varıldığı iddia edilmişti. Söz konusu iddiayla ilgili olarak milli oyuncunun menajeri açıklamada bulundu.

28 yaşındaki sağ bekin menajeri Elyasa Süme yaptığı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında oyuncumuz Onur Bulut ile Kayserispor kulübünün sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağladığı tarzında haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Sözleşmesi sezon sona erecek Onur Bulut ile Kayserispor kulübü arasında sözleşme uzatma görüşmeleri halen devam etmektedir. Sözleşme uzatma noktasında anlaşma ya da imza aşamasına henüz gelinmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.

Milli futbolcunun transferle adı Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'la anılıyor.