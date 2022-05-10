Hikmet Karaman, Kayserispor ile Trabzonspor'a karşı kazanamadı

Hikmet Karaman, Kayserispor ile Trabzonspor'a karşı kazanamadı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Kayserispor sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Kupada ilk maç Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle bitti. Kayserispor'da Hikmet Karaman ise bu kulüpte bordo-mavililere karşı üstünlük kuramadı.

Kayserispor Haberleri Yayın Tarihi: 10.05.2022- 09:55