Kayserispor'un yeni başkanı Ali Çamlı oldu

Yukatel Kayserispor'da Berna Gözbaşı'nın ardından yeni başkan seçime tek aday giren Ali Çamlı oldu. Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi"nde yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulda Kayserispor'un 795 milyon TL borcu olduğu açıklandı.

Kayserispor Haberleri Yayın Tarihi: 17.12.2022- 13:31