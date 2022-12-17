Kayserispor'un yeni başkanı Ali Çamlı oldu
Yukatel Kayserispor'da Berna Gözbaşı'nın ardından yeni başkan seçime tek aday giren Ali Çamlı oldu. Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi"nde yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulda Kayserispor'un 795 milyon TL borcu olduğu açıklandı.
Kayserispor Haberleri
Yayın Tarihi: 17.12.2022- 13:31
Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi"nde yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulda Kayserispor'un 795 milyon TL borcu olduğu açıklandı.
Konuşmaların ardından yeni yönetim kurulu isimleri tek tek okundu. Yönetim kurulu listesinde ise dikkat çeken isimlere rastlanmadı.
Daha önce Kayserispor'da asbaşkanlık da yapan Ali Çamlı, Süper Lig ekibinin yeni başkanı oldu.
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Arabam.com Konyaspor'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından yatığı açıklamada, "Bu kulüp yaşasın diye elimden gelen bütün imkanları sundum ama artık gelinen bu noktada benim kulüp için yapabileceğim çok bir şey kalmadı." sözlerini kullanmış ve ardından olağanüstü seçimli genel kurul kararı alınmıştı.