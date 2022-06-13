Ömer Erdoğan'dan flaş açıklama!
Yılın bombası! Ortalık ayağa kalktı! Biri F.Bahçe'den diğeri dünya yıldızı
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