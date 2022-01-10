Kayserispor'un 'Turkovac' yazılı formasına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan teşekkür!
Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında konuk ettiği Altay'ı 1-0 mağlup eden Yukatel Kayserispor, üzerinde 'Turkovac' yazılı formayla mücadele etti. Maçın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bir teşekkür paylaşımında bulundu.
Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında konuk ettiği Altay'ı 1-0 mağlup eden Yukatel Kayserispor, üzerinde 'Turkovac' yazılı formayla mücadele etti.
Yukatel Kayserispor, Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen ve ilk yerli koronavirüs aşısı olma özelliği bulunan Turkovac'ı formasında taşıdı. Sarı kırmızılılar, evinde Altay'ı 1-0 yendiği maça sırt ve göğsünde 'Turkovac' yazan forma ile çıktı. Formanın kollarında ise 'Aşını ol' yazısı yer aldı.
Karşılaşmanın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da teşekkür paylaşımında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımı şu şekilde;
Yukatel Kayserispor, Altayspor'la kendi sahasında yaptığı maça yerli aşımız Turkovac'ı formasına taşıyarak çıktı. Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen aşımızın bu kez futbol üzerinden gündeme getirilmesine teşekkür ediyoruz.
Yukatel Kayserispor, Altayspor'la kendi sahasında yaptığı maça yerli aşımız Turkovac'ı formasına taşıyarak çıktı. Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen aşımızın bu kez futbol üzerinden gündeme getirilmesine teşekkür ediyoruz. https://t.co/5pZRQuBpZV— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 9, 2022
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Galatasaray - Giresunspor maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı