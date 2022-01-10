10 Ocak 2022, Pazartesi

KAYSERİSPOR

Kayserispor'un 'Turkovac' yazılı formasına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan teşekkür!

’Turkovac’ yazılı formaya Bakan Koca’dan teşekkür
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Giriş Tarihi: 10.01.2022

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında konuk ettiği Altay'ı 1-0 mağlup eden Yukatel Kayserispor, üzerinde 'Turkovac' yazılı formayla mücadele etti. Maçın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bir teşekkür paylaşımında bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında konuk ettiği Altay'ı 1-0 mağlup eden Yukatel Kayserispor, üzerinde 'Turkovac' yazılı formayla mücadele etti.

Yukatel Kayserispor, Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen ve ilk yerli koronavirüs aşısı olma özelliği bulunan Turkovac'ı formasında taşıdı. Sarı kırmızılılar, evinde Altay'ı 1-0 yendiği maça sırt ve göğsünde 'Turkovac' yazan forma ile çıktı. Formanın kollarında ise 'Aşını ol' yazısı yer aldı.

Karşılaşmanın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da teşekkür paylaşımında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımı şu şekilde;

Yukatel Kayserispor, Altayspor'la kendi sahasında yaptığı maça yerli aşımız Turkovac'ı formasına taşıyarak çıktı. Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen aşımızın bu kez futbol üzerinden gündeme getirilmesine teşekkür ediyoruz.

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