09 Ocak 2022, Pazar

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Kayserispor Altay maçına Turkovac yazan formayla çıkacak!

Kayserispor Altay maçına Turkovac yazan formayla çıkacak!
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Giriş Tarihi: 09.01.2022

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, bugün oynayacağı Altay maçına Turkovac yazılı forma ile çıkacak. Formanın kollarında ise 'Aşını ol' yazıyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor, bugün oynayacağı Altay maçına Turkovac yazılı forma ile çıkacak.

Yukatel Kayserispor, Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen ve ilk yerli corona virüsü aşısı olma özelliği taşıyan Turkovac'ı formasında taşımaya hazırlanıyor.

Sarı kırmızılılar, Altay ile evinde karşılaşacağı müsabakaya göğüs reklamının üzerinde Turkovac yazan forma ile çıkacak. Formanın kollarında ise 'Aşını ol' yazıyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, "Pandeminin 2 yıllık sürecinde hemen hepimiz bir akrabamızı, dostumuz, arkadaşımızı kaybettik. Aşı şüphesiz daha fazla acıları önledi. Bu aşamada ülkemiz için, insanlık için çok önemli olan yerli aşının Kayserimizden Erciyes Üniversitesi'nden çıkmasının gururunu yaşıyoruz. Altay maçına Turkovac göğüs, sırt, şort bandı ve 'Aşını ol' kol bandı ile çıkarak Yukatel Kayserispor olarak bu gururu yaşayacağız. Bu aşamada sponsorlarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Maç öncesi İl Sağlık Müdürlüğümüz stat çevresinde çadır kurarak aşıyı taraftarlarımızın ayağına getirecek. Lütfen kendimiz için sevdiklerimiz için aşıyı ihmal etmeyin" dedi.

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