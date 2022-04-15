Kayserispor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan sürüyor. Kayserispor ile Rizespor, 33. hafta oynanacak müsabakada karşı karşıya gelecek. Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak maçı Erkan Özdamar yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Kayserispor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kayserispor - Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Süper Lig'in 33. haftasında heyecan devam ediyor. Ligin düşme hattını yakından ilgilendiren müsabakada Kayserispor ile Rizespor karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta Konyaspor'u yenerek ligde kalma umutlarını arttıran Rizespor, Kayserispor deplasmanında da 3 puan hedefliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Kayserispor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAYSERİSPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor - Rizespor maçı 15 Nisan Cuma günü saat 20:30'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

KAYSERİSPOR'DA 2 EKSİK

Yukatel Kayserispor'da bu zorlu maçta sakatlığı devam eden Bernard Mensah ve sarı kart cezalısı Olivier Kemen forma giyemeyecek. Öte yandan Rizespor'da sakatlığı bulunan Kubilay Kanatsızkuş fizyoterapist eşliğinde çalışırken, Konyaspor maçında sakatlanan Gökhan Akkan'ın durumu ise maç saati belli olacak.