Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor ile Rizespor kozlarını paylaşıyor. Kayserispor - Rizespor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
KAYSERİSPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 20:30'da başlayan Kayserispor - Rizespor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Mert, Carole, Campanharo, Attamah, İbrahim, Emrah, Thiam, Mustafa
Çaykur Rizespor: Tarık, Gökhan, Holmen, Ponck, Eren, Baiano, Gedson, Bolasie, Boyd, Sabo, Cisse